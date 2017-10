Fußball : Hansa Rostock unterliegt wieder auswärts: 0:1 in Jena

Hansa Rostock hat am Samstag mit einem 0:1 (0:0) beim FC Carl Zeiss Jena die dritte Auswärtsniederlage in der 3. Fußball-Liga kassiert. Florian Brügmann (85. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Thüringer, die die Begegnung nach der Gelb-Roten Karte wegen wiederholten Foulspiels für Jan Löhmannsröben in der 89. Minute mit zehn Mann beendeten.