Fußball : Hansa Rostock verlängert mit Riedel bis 2021

Hansa Rostock hat unmittelbar vor dem Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga einen Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Innenverteidiger Julian Riedel verlängert seinen zum 30. Juni 2019 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. «Ich fühle mich total wohl bei Hansa mit dem super Umfeld, den Fans und dem Stadion – das passt einfach alles. Rostock ist nach so kurzer Zeit wirklich eine zweite Heimat für mich geworden», sagte der 26-Jährige in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

von dpa

26. Juli 2018, 15:52 Uhr

Riedel spielt seit Sommer 2017 für die Hanseaten und hat sich auf Anhieb einen Stammplatz im Team von Trainer Pavel Dotchev erkämpft. Der gebürtige Leverkusener, der unter Dotchev schon bei Preußen Münster und beim FC Erzgebirge Aue gespielt hat, ist mittlerweile Kapitän für den momentan verletzten Abwehrkollegen Oliver Hüsing. Am ersten Spieltag der 3. Liga gastiert Hansa am Sonntag (13.00 Uhr) bei Aufsteiger FC Energie Cottbus.