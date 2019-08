Fußball : Hansa Rostock verliert 0:1 in Unterhaching

Hansa Rostock hatv auch im zweiten Auswärtsspiel der Saison in der 3. Fußball-Liga verloren und kein Tor geschossen. Das Team von Trainer Jens Härtel unterlag am Samstag bei der SpVgg Unterhaching mit 0:1 (0:1), nachdem vor eine Woche bereits das Gastspiel beim Halleschen FC ebenfalls mit 0:1 verloren gegangen war. Felix Schröter (29. Minute) erzielte vor 4500 Zuschauern im Sportpark Unterhaching das Tor für die Gastgeber.

von dpa

03. August 2019, 16:21 Uhr

In einer an Höhepunkten armen Partie standen die Rostocker in der Defensive sehr kompakt und ließen kaum gegnerische Gelegenheiten zu. Eine der wenigen zwingenden der Hachinger ließ die Hoffnungen auf den ersten Auswärtssieg bereits in der Anfangsphase schwinden. Schröter schloss einen sehenswerten Spielzug aus Nahdistanz ab. Hansa-Torhüter Markus Kolke war chancenlos.

Hansas Reaktion blieb aus. Die Offensive fand im ersten Abschnitt praktisch nicht statt. Hachings Torhüter Nico Mantl musste nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich an dem Geschehen nichts. Hansas Bemühungen waren nicht wirklich geordnet oder gar zielführend. Die einzige Möglichkeit hatte in der 69. Minute Korbinian Vollmann, dessen Schuss abgefälscht wurde und deshalb an die Latte ging.