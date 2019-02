Fußball : Hansa Rostock verliert auch zweites Spiel unter Härtel

Hansa Rostock hat auch das zweite Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Jens Härtel verloren. Die Mecklenburger unterlagen am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1) und rutschen nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge immer tiefer in den Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga. Moritz Kuhn (24. Minute) und Gökhan Gül (88.) erzielten die Tore für die Hessen.

von dpa

03. Februar 2019, 15:33 Uhr

Die auf einigen Positionen umformierten Rostocker, bei denen der erst am vergangenen Donnerstag verpflichtete Tanju Öztürk ebenso wie der seit Monaten auf der Ersatzbank schmorende Ex-Kapitän Amaury Bischoff in der Startelf standen, waren zunächst auf Sicherheit bedacht. Das Konzept ging allerdings nur gute 20 Minuten auf.

Dann leistete sich ausgerechnet Neuzugang Öztürk an der Strafraumgrenze ein unnötiges Foul. Kuhn verwandelte den Freistoß unhaltbar für Hansas Torhüter Ioannis Gelios ins rechte untere Eck. Jeremias Lorch hätte die Führung sogar noch ausbauen können, traf aber in der 41. Minute nur den rechten Pfosten.

Von solchen Gelegenheiten konnten die Hanseaten in der ersten Halbzeit nicht einmal träumen. Die Abteilung Attacke fand praktisch nicht statt. Die einzige Gelegenheit vergab Mittelfeldspieler Merveille Biankadi in der 31. Minute, als er in Mittelstürmerposition über den Ball säbelte.

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gäste und waren über weite Strecken das spielbestimmende Team. Zählbares sprang aus den Bemühungen allerdings nicht heraus. Im Gegenteil. Der kurz zuvor eingewechselte Gül machte mit einem straffen Schuss von der Strafraumgrenze die Rostocker Hoffnungen auf wenigstens einen Punkt zunichte.