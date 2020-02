Fußball : Hansa Rostock verpasst Heimsieg: Nur 1:1 gegen Unterhaching

Hansa Rostock hat den siebten Heimsieg der Saison verpasst. Die Mecklenburger kamen am Samstag über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching nicht hinaus und konnten die Distanz zum Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga nicht vergrößern. Nico Neidhart (60. Minute) erzielte vor 10 981 Zuschauern im Ostseestadion das Tor für das Team von Trainer Jens Härtel. Dominik Stroh-Engel (80.) traf für die Gäste.

von dpa

08. Februar 2020, 16:19 Uhr

Mit dem Startelf-Debütanten Daniel Hanslik, der in der Winterpause vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen worden ist, waren die Hausherren von Beginn an die spielbestimmende Vertretung. Wirklich torgefährliche Aktionen sprangen aus den Bemühungen zunächst jedoch nicht heraus. Hachings Torhüter Nico Mantl musste in der ersten Halbzeit nicht einmal ernsthaft eingreifen.

Auch nach dem Wiederanpfiff kontrollierten die Bayern das Geschehen weitgehend, ehe sich die Hanseaten mit einem sehenswerten Spielzug belohnten. Hanslik passte auf Verteidiger Neidhart, der keine Mühe hatte, um aus Nahdistanz zu seinem zweiten Saisontreffer einzunetzen.

Die zweitstärkste Auswärtsmannschaft der Liga schlug aber zurück. Der eingewechselte Stroh-Engel schloss eine ebenso schöne Kombination völlig freistehend ab.