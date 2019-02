Fußball : Hansa Rostock vor Nordderby gegen Meppen mit Personalsorgen

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht am Samstag (14.00 Uhr) mit einigen Personalsorgen in das Nordderby gegen den SV Meppen. «Marcel Hilßner ist erkältet, Tanju Öztürk hat sich krankgemeldet. Jonas Hildebrandt ist im Training umgeknickt, Del-Angelo Williams hat Probleme am Finger, Willi Evseev hat sich im Training vermutlich die Hand gebrochen», berichtete Trainer Jens Härtel am Donnerstag über den Krankenstand.

von dpa

21. Februar 2019, 13:11 Uhr

Wenigstens einen Lichtblick gibt es. Verteidiger Maximilian Ahlschwede, der zuletzt am Sonntag bei Hansas 2:0-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers wegen Leistenproblemen pausieren musste, hat sich fit zurückgemeldet. Der 28-Jährige, der in der Winterpause von den Würzburger Kickers an die Küste zurückgekehrt ist, dürfte sofort wieder in die Startelf rücken.

Die Rostocker wollen ihren beiden Siegen einen dritten hinzufügen. «Wir müssen den Schwung mitnehmen und an die letzten Leistungen anknüpfen. Wir wollen die drei Punkte hierbehalten», sagte Härtel. Einen Spaziergang erwartet er gegen den Nordrivalen, der die vergangenen drei Partien gewonnen hat, allerdings nicht.

«Meppen ist immer gefährlich, gerade bei Standards. Sie sind variabel, haben schnelle Außenbahnspieler», warnte der 49-Jährige. Das Hinspiel hat Hansa noch unter Härtels Vorgänger Pavel Dotchev jedoch mit 3:1 gewonnen.