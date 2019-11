Fußball : Hansa Rostock wieder ins Trainingslager in die Türkei

Hansa Rostock wird auch in der kommenden Winterpause der 3. Fußball-Liga ein Trainingslager in der Türkei absolvieren. Zum Programm des Camps vom 5. bis 12. Januar 2020 in Belek gehören nach Vereinsangaben vom Mittwoch auch drei Testspiele. Gegner ist unter anderem am 11. Januar der Schweizer Zweitligist Grasshoppers Zürich.

von dpa

13. November 2019, 14:38 Uhr

Trainingsauftakt für das Team von Trainer Jens Härtel ist am 2. Januar 2020. Die Generalprobe vor dem Liga-Auftakt bestreiten die Hanseaten zwischen dem 17. und 19. Januar gegen den dänischen Erstligisten Lyngby BK. Das erste Ligaspiel des neuen Jahres findet am 24. Januar 2020 im Rostocker Ostseestadion gegen den Halleschen FC statt.