Fußball : Hansa Rostock will bald über neuen Härtel-Vertrag sprechen

Die Vertragsverlängerung von Trainer Jens Härtel beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock ist für Sportvorstand Martin Pieckenhagen nur eine Frage der Zeit.

Rostock | „Für Jens und uns hatten erst einmal die Transferperiode und der Start in die Rückrunde Priorität. Wir werden das Thema aber in den nächsten Tagen in Angriff nehmen“, sagte Pieckenhagen der „Bild“ (Mittwoch). Der 51-jährige Härtel betreut die Rostock...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.