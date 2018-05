Fußball : Hansa Rostock will Sieg zum Heimabschluss: Rieble fällt aus

Hansa Rostock will sich im letzten Heimspiel der Saison in der 3. Fußball-Liga mit einem Sieg aus dem Ostseestadion verabschieden. «Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir wollen ganz klar gewinnen, auch um einen guten Tabellenplatz zu sichern. Wir werden Gas geben und brennen auf dem Platz», versprach Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (13.30 Uhr) mit dem Halleschen FC.

von dpa

03. Mai 2018, 13:51 Uhr

«Es geht darum, sich mit positiven Emotionen von der Saison zu verabschieden. Das ist für mich sehr wichtig. Wir wollen die positive Stimmung für die nächste Saison mitnehmen», ergänzte Dotchev. Die Hanseaten, die seit sieben Ligaspielen ungeschlagen sind, erwartet eine ansehnliche Kulisse. «Wir rechnen mit 15 000 bis 17 000 Zuschauern», sagte Pressesprecherin Marit Scholz.

Personell wird sich gegenüber den vergangenen Partien nicht viel verändern. «Da ist alles sehr positiv. Wir haben keine neuen Ausfälle bis auf die Langzeitverletzten», sagte Dotchev. Im Vergleich zum vergangenen Auswärtsspiel bei Fortuna Köln (0:0) wird lediglich Nico Rieble zur Disposition spielen. Der Defensivmann hat sich in der Begegnung einen Jochbeinbruch zugezogen.