Fußball : Hansa Rostock will vierten Heimsieg: Quartett angeschlagen

von dpa

24. August 2018, 19:50 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock strebt am Samstag im vierten Heimspiel der Saison den vierten Sieg an. «Wir haben die Qualität, auch Würzburg zu besiegen», sagte Trainer Pavel Dotchev vor dem Duell mit den Würzburger Kickers. «Der Sieg im Pokal gegen den VfB Stuttgart gibt einen Push und Selbstvertrauen. Wir haben als Mannschaft einen großen Schritt gemacht», betonte Torhüter Ioannis Gelios. Die Hanseaten plagen allerdings Personalsorgen. «Es sind Umstellungen zu erwarten, einige Spieler sind angeschlagen», sagte Dotchev. Kai Bülow, Stefan Wannenwetsch, Vladimir Rankovic und Mirnes Pepic konnten in der Woche gar nicht oder nur teilweise trainieren.