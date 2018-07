Fußball : Hansa Rostock zum Liga-Auftakt bei Aufsteiger Cottbus

Hansa Rostock muss zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga bei Aufsteiger Energie Cottbus antreten. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekanntgegeben. Das Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten wird zwischen dem 27. und 30. Juli ausgetragen. Die detaillierten Spieltermine will der DFB in den nächsten Tagen bekanntgeben.

von dpa

05. Juli 2018, 14:57 Uhr

Am 2. Spieltag zwischen dem 3. und 5. August empfängt Hansa den Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig, danach gastiert zwischen dem 7. und 8. August der SV Wehen Wiesbaden im Ostseestadion.