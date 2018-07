Fußball : Hansa Rostocks Liga-Generalprobe gegen Hvidovre IF

Der FC Hansa Rostock wird seine Generalprobe vor dem Start in die 3. Fußball-Liga gegen den dänischen Zweitliga-Aufsteiger Hvidovre IF bestreiten. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Partie wird am 21. Juli um 15.00 Uhr im Waldstadion Neukloster ausgetragen.

von dpa

10. Juli 2018, 12:09 Uhr

Der dreimalige dänische Meister ist eingesprungen, weil die ursprünglich geplanten Begegnungen gegen namhaftere Kontrahenten wie FC Basel, Nottingham Forest und FC Malaga aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande kamen. Zum Liga-Auftakt gastieren die Rostocker zwischen dem 27. und 30. Juli bei Aufsteiger Energie Cottbus. Der genaue Termin wird durch den Deutschen Fußball-Bund in dieser Woche bekanntgegeben.