Fußball : Hansa Rostocks Nachholspiel am 20. März in Aspach

von dpa

26. Januar 2018, 12:47 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock wird am 20. März das am vergangenen Wochenende ausgefallene Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach austragen. Das teilte der Club am Freitag mit. Die Partie wird um 19.00 Uhr in der mechatronik Arena in Aspach angepfiffen. Das Spiel war nach starken Schneefällen wegen Unbespielbarkeit des Platzes wenige Stunden vor dem Anpfiff abgesagt worden.