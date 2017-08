Schifffahrt : Hanse-Sail-Macher informieren über Fest-Programm

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Hanse Sail gilt als das größte Fest in Mecklenburg-Vorpommern, das jährlich mehrere hunderttausend Menschen anlockt. In diesem Jahr haben sich 190 Traditionssegler und Museumsschiffe angemeldet. Nach den verschiedenen Terroranschlägen weltweit steht die Sicherheit der Besucher in einem besonderen Blickwinkel.

Hanse Sail