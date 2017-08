Schifffahrt : Hanse Sail wird erstmals mit mobilen Lkw-Sperren gesichert

vergrößern 1 von 1 Foto: Joachim Mangler 1 von 1

Bei der am kommenden Donnerstag beginnenden Hanse Sail in Rostock kommen erstmals mobile Lkw-Sperren zum Einsatz. Die drei Haupteingänge zum Festgelände am Stadthafen würden mit Sperren eines israelischen Herstellers gesichert, sagte der Geschäftsführer der Sicherheitsfirma ABS, Jörg Hübner, am Freitag. In den vergangenen Jahren seien Betonpoller verwendet worden, die den Nachteil gehabt hätten, dass die Sicherheitskräfte sie nur unter großem Aufwand bewegen konnten. Die neuen Sperren seien dagegen einfach zu bedienen und könnten im Falle eines Rettungsdiensteinsatzes innerhalb weniger Sekunden beiseite geräumt werden. Der Einsatz sei unter anderem eine Folge der weltweit vermehrten Anschläge. «Das beeinflusst uns», sagte Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD).

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 15:44 Uhr