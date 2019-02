Verbraucher : Hanseschau eröffnet: 260 Aussteller dabei

Die Hanseschau, eine der größten Verbrauchermessen im Land, hat am Donnerstag in Wismar ihre Pforten geöffnet. Nach Angaben der Veranstalter präsentieren rund 260 Aussteller bis zum Sonntag auf 12 000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. Dabei reicht die Spanne von der Gesundheitsvorsorge bis zum Hausbau. Handwerksbetriebe wollen die Schau nicht nur nutzen, um neue Kunden gewinnen, sondern auch um Berufsnachwuchs werben.

von dpa

28. Februar 2019, 12:12 Uhr

In Vorjahr habe die Messe mit rund 40 000 Besuchern große Resonanz gefunden, auf die man auch in diesem Jahr hoffe, sagte eine Sprecherin. Mit dazu beitragen solle die regionale Ehrenamtsmesse am 2. und 3. März, die im Rahmen der Hanseschau stattfindet. Der Kreisjugendring will bei der Aktion «Demokratie zum Anfassen» aktuelle Themen in den Fokus rücken.