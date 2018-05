Soziales : Hansetour Sonnenschein: Mitfahrer für letzte Etappe gesucht

von dpa

28. Mai 2018, 06:00 Uhr

Die diesjährige Hansetour Sonnenschein soll nach dem Willen von Organisator Claus Ruhe Madsen Spendengelder in Höhe von 100 000 Euro einbringen. Am 27. Juni werden rund 200 Radler in Rostock starten, von dort geht es nach Neubrandenburg, wie Madsen berichtete. In der Vier-Tore-Stadt wird drei Mal übernachtet, von dort aus sind zwei Rundtouren geplant. Insgesamt sollen an den vier Tourtagen knapp 570 Kilometer zurückgelegt werden. Während die Starterplätze für die Tour schon ausgebucht sind, sucht Madsen noch Mitfahrer für die letzten knapp 20 Kilometer vom Miniland Göldenitz nach Rostock. Sein Ziel sei es, passend zum 800. Geburtstag der Hansestadt mit 800 Radlern im Stadthafen anzukommen. Insgesamt sollen 100 000 Euro zugunsten schwerkranker Kinder gesammelt werden.