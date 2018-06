Soziales : «Hansetour Sonnenschein» zurück in Rostock: 125 000 Euro

Rund 500 Radfahrer sind auf der 22. «Hansetour Sonnenschein» zugunsten schwerkranker Kinder am Samstag im Rostocker Stadthafen angekommen. 200 Teilnehmer waren am Mittwoch in Rostock gestartet und brachten bis zum Stadthafen knapp 570 Kilometer hinter sich. Weitere rund 300 Radfahrer waren am Samstagnachmittag im Miniland in Göldenitz, 20 Kilometer von Rostock entfernt, dazugestoßen.

von dpa

30. Juni 2018, 18:06 Uhr

Eine Teilnehmerin stürzte am letzten Tag der Tour und schlug sich dabei Zähne aus, wie Organisator und IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen sagte. Sie musste in eine Klinik gebracht werden.

Auch wenn das Ziel, zum 800. Geburtstag der Hansestadt mit 800 Radfahrern am Ziel anzukommen, nicht erreicht wurde, zeigte sich Madsen hochzufrieden - vor allem wegen der eingesammelten Spenden in Höhe von rund 125 000 Euro. Zu Beginn hatte er das Ziel 100 000 Euro ausgegeben.

Wie Madsen sagte, sollen 50 Prozent davon «Mike Möwenherz» zukommen. Dies ist eine Initiative der Universitätsmedizin Rostock für die ambulante palliative Versorgung von Kindern. Ein Viertel soll an die Kinderklinik der Uniklinik Rostock gehen, ein weiteres Viertel an ein Projekt zugunsten schwerkranker Kinder in Neubrandenburg. In den mehr als zwei Jahrzehnten Tourgeschichte wurden weit mehr als zwei Millionen Euro gesammelt, die Kindern und deren Angehörigen zugutekamen.