Literatur : Hartwig Suhrbier erhält Fritz-Reuter-Literaturpreis

Der Autor Hartwig Suhrbier ist Träger des Fritz-Reuter-Literaturpreises 2017. Der 75 Jahre alte Forscher aus Köln habe sich mit unermüdlichem Einsatz um die Verbreitung der Literatur Norddeutschlands und die Forschung zum bekanntesten deutschen Plattdeutsch-Dichter Fritz Reuter (1810-1874) verdient gemacht, sagte der Leiter des Stavenhagener Reuter-Literaturmuseums Marco Zabel am Dienstag. So habe Suhrbier unter anderem dafür gesorgt, dass Reuter-Texte auch in Bayern veröffentlicht wurden. Zudem verfasste er Beiträge, in denen untersucht wird, wozu Reuter und sein Schaffen in politischen Systemen missbraucht wurden. «Da ist noch einiges aufzuarbeiten», sagte Zabel.