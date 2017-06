Getränke : Hasseröder will Strategie im Preiswettbewerb überdenken

Die Bierbrauerei Hasseröder in Wernigerode will ihre Markenstrategie überdenken. Derzeit kämpfe die fünftgrößte deutsche Biermarke mit Rabattaktionen des Einzelhandels, sagte der Sprecher der Konzernmutter Anheuser-Busch Inbev, Oliver Bartelt, am Donnerstag. Zuletzt seien mehr als 70 Prozent der Biere über Angebote verkauft worden - vor allem im Pilssegment, dem Hauptprodukt der Marke. Hasseröder könne sich daher nach mehreren Wachstumsjahren dem allgemeinen Trend des sinkenden Bierabsatzes nicht mehr entziehen.