Brände : Haus auf Insel Rügen niedergebrannt: 200 000 Euro Schaden

von dpa

15. Juni 2018, 06:07 Uhr

Ein Hausbrand in Sassnitz hat am Freitag einen Schaden von rund 200 000 Euro verursacht. Das Gebäude auf der Insel Rügen brannte komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, es waren keine Menschen im Haus. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen waren in den Tagen zuvor Sanierungsmaßnahmen am Gebäude vorgenommen worden.