Brände : Haus brennt: Feuerwehr weckt Frau

von dpa

21. Oktober 2018, 09:13 Uhr

Eine schlafende 89-jährige Frau ist von der Feuerwehr geweckt und aus ihrem brennenden Haus gerettet worden. Kurz darauf stand das Einfamilienhaus in Grieben (Landkreis Nordwestmecklenburg) komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die 89-Jährige vorsorglich in eine Klinik. Der Schaden beträgt 60 000 Euro. Die Brandursache war noch unklar.