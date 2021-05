Gesundheit : Hausärzte fordern Corona-Prämie für Angestellte vom Land

Der Hausärzteverband Mecklenburg-Vorpommern hat angesichts zusätzlicher Belastungen durch die Impfkampagne eine Corona-Prämie für die Angestellten in Höhe von 1500 Euro gefordert.

Schwerin | In einem Offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erklärte der Vorstand des Verbandes am Mittwoch, die Praxen arbeiteten am Limit und es brauche jetzt ein Signal. „Um das Tempo beim Impfen beibehalten zu können, benötigen wir eine deutliche Unterstützung der Landesregierung“, sagte Vorstands...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.