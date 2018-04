Wetter : Hausdach unter Schneelast eingestürzt

von dpa

01. April 2018, 13:24 Uhr

Unter Schneelast ist in Mecklenburg-Vorpommern ein leerstehendes Haus eingestürzt. Verletzt wurde bei dem Unglück in Kaslin bei Demmin niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war noch unklar. Nasser Schnee macht im Nordosten den Angaben nach auf etlichen Dächern, vor allem bei Leichtbauhallen, Probleme. In Ribnitz-Damgarten werde geprüft, ob das Dach einer Halle am Sportboothafen der Stadt sicherheitshalber geräumt werden muss. Man befürchte statische Probleme. Etliche Garagenbesitzer räumten sicherheitshalber ihre Leichtbau-Dächer, hieß es. Zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und Rostock waren seit Samstagabend bis zu 30 Zentimeter nasser Neuschnee gefallen.