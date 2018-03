Kriminalität : Hauseigentümerin bei Beerdigung, Unbekannte brechen ein

von dpa

23. März 2018, 08:58 Uhr

Pietätlose Einbrecher: Im Landkreis Rostock ist eine Hauseigentümerin bestohlen worden, während sie bei einer Beerdigung war. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Güstrow sagte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in Todendorf bei Teterow. Die Geschädigte habe einen Angehörigen verloren und war zur Trauerfeier. Als die Frau zurückkam, war ein Fenster geöffnet und Schränke und Schubladen durchsucht worden. Gestohlen wurde eine Geldbörse. Ob noch mehr verschwand, ist noch unklar. Eine ähnliche Serie, bei der bei Trauernden während einer Beerdigung eingebrochen wurde, hatte es im Februar in Vorpommern gegeben.