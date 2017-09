Landtag : Haushaltsdebatte im Landtag beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017

Der Landtag beginnt heute mit der wichtigsten Debatte des Jahres. Die Landesregierung legt ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2018 und 2019 vor. In den nächsten zwei Monaten wollen die Abgeordneten beraten. Die Beschlussfassung ist für Dezember geplant, damit das Zahlenwerk zum Jahresbeginn in Kraft treten kann. Vorgesehen sind Rekordausgaben: Nächstes Jahr soll der Etat um 186 Millionen auf 8,07 Milliarden Euro wachsen und im darauffolgenden Jahr auf 8,12 Milliarden Euro. Höhere Ausgaben sind für Investitionen, Kitas, Polizei und Kommunen geplant. Eine Neuverschuldung ist trotzdem nicht vorgesehen, denn die Regierung geht von deutlich steigenden Steuereinnahmen aus. 2018 wird mit einem Plus von 232 Millionen Euro gerechnet, für 2019 werden weitere 53 Millionen Euro zusätzliche Steuern erwartet.