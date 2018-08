Medizin : Hautkrebs: Arzt fordert Vorsorgeuntersuchungen ab 18 Jahren

von dpa

26. August 2018, 10:24 Uhr

Der Chef der Rostocker Universitätshautklinik, Steffen Emmert, hält einen deutlich früheren Beginn medizinischer Hautkontrollen für sinnvoll und auch erforderlich. So sollten junge Menschen schon ab 18 Jahren regelmäßig auf Anzeichen für schwarzen Hautkrebs untersucht werden. «Die Zahl und die Intensität von Sonnenbränden bei Kindern ist eng verknüpft mit dem Risiko, bereits früh ein Melanom zu bekommen», sagte Emmert am Rande des Kongresses der norddeutschen Hautärzte in Rostock. Zu der von Freitag bis Sonntag dauernden Fachtagung waren nach Angaben der Veranstalter rund 170 Mediziner in die Hansestadt gekommen. Emmert warb dafür, das etablierte Screeningprogramm zur Erkennung der Melanom genannten Krebsart ab 35 Jahren auch auf jüngere Menschen auszuweiten.