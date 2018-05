Kriminalität : Heftiger Streit in Neubrandenburg

von dpa

11. Mai 2018, 06:37 Uhr

In Neubrandenburg sind am Vatertag 15 Syrer und 15 Deutsche in einen heftigen Streit geraten. Die Polizei rückte mit zehn Beamten an und schickte die Streithähne weg. Es gab zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Eine halbe Stunde später kehrten einige Syrer zurück und schlugen auf einen der Deutschen ein, der im Gesicht verletzt wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Täter flohen, wurden aber wenig später von der Polizei gestellt.