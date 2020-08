Tourismus : Heilbad Waren investiert rund 32 Millionen Euro trotz Corona

Ungeachtet der finanziellen Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie investiert das Tourismuszentrum Waren an der Müritz rund 32 Millionen Euro. Wie Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Freitag sagte, fließt das Geld mit kräftiger Finanzhilfe vom Land - rund 18 Millionen Euro - in vier Infrastrukturprojekte. So wird der zweite und letzte Teil des Stadthafens, in dem vor allem größere Fahrgastschiffe liegen und verkehren, ab 2021 für mehr als acht Millionen Euro ausgebaut. Damit würde das einzige Heilbad an der Mecklenburgischen Seenplatte künftig über den größten Hafen an der Müritz verfügen. Die Stadt mit rund 21 000 Einwohnern gilt als touristisches Zentrum an der Müritz.

von dpa

07. August 2020, 08:41 Uhr