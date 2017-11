Schifffahrt : Heilbad Waren will Hafen für Fahrgastschiffe ausbauen

Die Stadt Waren an der Müritz will ihren zweiten größeren Hafen - die Anlegestelle für Fahrgast- und Flusskreuzfahrtschiffe - sanieren und ausbauen. «Wir hoffen dabei auf einen 90-prozentige Förderung durch das Land», erklärte Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Donnerstag. Dies sei in Aussicht gestellt worden. Der Beschluss war am Mittwochabend mit großer Mehrheit in der Stadtvertretung gefallen. Insgesamt sollen knapp sieben Millionen Euro in die sanierungsbedürftige Anlegestelle zwischen Steinmole und «Dampferkuhle» investiert werden.