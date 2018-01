Gesundheit : Heilsames Singen: Klinik im Norden erhält Zertifikat

Das «heilsame Singen» für die Gesundheit trifft in Deutschland auf zunehmendes Interesse. Am kommenden Mittwoch wird an der Mecklenburgischen Seenplatte die erste Klinik nördlich von Berlin als «Singendes Krankenhaus» zertifiziert, wie die Organisatoren im Vorfeld mitteilten. Dabei handelt es sich um das Psychosomatische Behandlungszentrum AHG-Klinik am Kurpark in Waren an der Müritz. Dort werden «heilsame Lieder» zusätzlich zur Behandlung eingesetzt, um die Selbstheilungskräfte der Patienten zu stärken. Die Zertifizierung vergibt der Verein «Singende Krankenhäuser» (Maisch) aus Baden-Württemberg, dessen Schirmherrin Gerlinde Kretschmann, die Frau des dortigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, ist.