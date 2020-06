Fußball : Heimstärke soll Hansa Rostock gegen Kaiserslautern helfen

Im heimischen Ostsee-Stadion wollen die Drittliga-Fußballer von Hansa Rostock den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Die zweitbeste Heimmannschaft der Liga empfängt am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) den Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern. Den Kurs der Kogge hatte Hansa-Coach Jens Härtel schon nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel beim MSV Duisburg am Samstag vorgegeben: «Es sind jetzt noch vier Spiele, in denen wir alles raushauen müssen», sagte der 51-Jährige.

von dpa

23. Juni 2020, 01:54 Uhr

Die elftplatzierten «Roten Teufel» sind mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur zwei Niederlagen gut aus der Corona-Pause gekommen. Großen Anteil an dieser Bilanz hat auch Torwart-Talent Lennart Grill (21), der in der kommenden Saison für den Bundesligisten Bayer Leverkusen zwischen den Pfosten stehen wird.

Den FCK plagen allerdings wirtschaftliche Sorgen. Der viermalige deutsche Meister hat beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Damit will sich der Traditionsclub, der sich seit vielen Jahren in finanzieller Schieflage befindet, sanieren.