Kriminalität : Heizgerät setzt Einfamilienhaus in Brand

von dpa

22. Januar 2018, 05:23 Uhr

Ein falsch benutztes Heizgeräts soll im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Brand eines Einfamilienhauses geführt haben. Der 63-jährige Eigentümer hatte laut Polizeiangaben den Brand am Sonntag durch unsachgemäße Bedienung ausgelöst. Durch das Feuer in Jatznick sei niemand zu Schaden gekommen, das Wohnhaus sei derzeit jedoch nicht mehr bewohnbar, hieß es. Der Sachschaden beträgt demnach 20 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.