Agrar : Hektarpreis knickt ein: Im Schnitt wieder unter 20 000 Euro

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 12:28 Uhr

Die verkaufte Gesamtfläche verringerte sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um 5000 auf rund 10 600 Hektar. Die verkauften Grundstücke wurden kleiner: Die Durchschnittsgröße lag bei 6,8 Hektar. 2015 waren es noch 8,7 Hektar. Am teuersten waren die Landwirtschaftsflächen in den Kreisen Nordwestmecklenburg (rund 25 000 Euro), Rostock (22 700) und Vorpommern-Rügen (22 300), am billigsten mit rund 14 800 Euro in Vorpommern-Greifswald.