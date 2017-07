Musik : Herbert Blomstedt dirigiert eigenes «Geburtstagskonzert»

Wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag tritt der Dirigent Herbert Blomstedt am Samstag (18.00 Uhr) in Neubrandenburg wieder ans Pult. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben ihm die Leitung der NDR Elbphilharmonie übertragen und erweisen dem Jubilar damit ihre besondere Ehrerbietung. Blomstedt gilt als der älteste noch aktive Dirigent weltweit. Im Laufe seiner langen internationalen Karriere hatte der 1927 in den USA als Sohn schwedischer Eltern geborene Musiker viele renommierte Orchester geleitet, unter anderem auch das Hamburger NDR-Orchester als dessen Chefdirigent. In der Konzertkirche von Neubrandenburg dirigiert Blomstedt die Aufführung von Anton Bruckners monumentaler Sinfonie Nr. 5.