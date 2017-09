Arbeitsmarkt : Herbstbelebung lässt Arbeitslosigkeit in MV wieder sinken

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

erstellt am 29.Sep.2017 | 10:24 Uhr

Eine kräftige Herbstbelebung in der Wirtschaft hat die Arbeitslosenzahl in Mecklenburg-Vorpommern wieder sinken lassen. Ende September waren im Nordosten 64 400 Menschen ohne Beschäftigung. Das seien 2200 weniger gewesen als im August, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel mit. Gegenüber September 2016 waren es 7800 weniger. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,8 Prozent. Noch nie seit Erhebung der Arbeitsmarktdaten ab 1990 lag die Quote niedriger. Allerdings sind die regionalen Unterschiede noch erheblich. Im Kreis Ludwigslust-Parchim, der besonders von der Nähe zu Hamburg profitiert, lag die Quote bei 5,6 Prozent, in der Mecklenburgischen Seenplatte bei 9,7 Prozent.