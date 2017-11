Arbeitsmarkt : Herbstbelebung sorgt für Rückgang der Erwerbslosenzahl

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 02:47 Uhr

Die Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Donnerstag die Erwerbslosenzahlen für Oktober bekannt. In Mecklenburg-Vorpommern wird, wie in den Jahren zuvor, mit einem Rückgang gerechnet. Grund ist die Herbstbelebung in der Wirtschaft. Zugleich halten die Tourismusbetriebe noch ihre Belegschaften. Ende September waren im Nordosten 64 400 Menschen ohne Beschäftigung. Das waren 2200 weniger als im August. Gegenüber September 2016 lag die Zahl um 7800 niedriger. Das war im Ländervergleich der stärkste Rückgang.