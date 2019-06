Geschichte : Herrenhäuser erwarten bei Mittsommer-Remise 2019 viele Gäste

Mehr als 80 Guts- und Herrenhäuser in ganz Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich am Wochenende an der Mittsommer-Remise, einem romantischen Kulturfestival an den längsten Tagen des Jahres. Den Anfang machen am Samstag 56 Anwesen in Mecklenburg. Sie öffnen am Nachmittag ihre Türen für Besucher, die die Kulturgeschichte der Häuser, Schlösser und Parks kennenlernen möchten.

von dpa

20. Juni 2019, 16:42 Uhr

Wie der Veranstalter, die Agentur Sphinx ET in Rostock, am Donnerstag mitteilte, können Interessierte Führungen über die Schlossinsel Mirow erleben, durch den Park des Herrenhauses Vogelsang bei Rostock schlendern oder die Lichtinstallation am Schloss Schwiessel bewundern. Am Sonntag geht es in 33 Anwesen in Vorpommern weiter, darunter im Peenetal mit den Schlössern Broock, Zinzow, Quilow und Stolpe.

Mecklenburg-Vorpommern gilt als Land der Gutshäuser und Schlösser, es gibt mehr als 2000 solcher ländlicher Herrensitze. Das Projekt, die Häuser Kulturinteressierten zu öffnen, hat nach Angaben der Veranstalter schon Nachahmer gefunden. Demnach gibt es eine erste Polnische Remise und zum Monatsende eine ähnliche Veranstaltung in der dänischen Gutshauslandschaft. Im Nordosten werden bei dem nunmehr zwölften Schlösserfestival mehrere Tausend Besucher erwartet.