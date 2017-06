Immobilien : «Herzinsel» im Brückentinsee soll zwangsversteigert werden

Am Amtsgericht in Waren an der Müritz soll heute die sogenannte Herzinsel im Brückentinsee bei Dabelow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versteigert werden. Das ungefähr fünf Fußballfelder große und bewaldete Eiland an der Grenze zu Brandenburg steht unter Naturschutz und wird derzeit von einem kleinen Hotel genutzt, das mit Hochzeiten wirbt und möglichst weiter betrieben werden soll.