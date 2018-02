Parteien : Hesse begrüßt geplantes Recht auf Ganztagsplatz

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat das GroKo-Verhandlungsergebnis für Bildung und Forschung begrüßt. «Sollte es zu einer Koalition in Berlin kommen, würde Mecklenburg-Vorpommern in deutlichem Umfang profitieren», sagte Hesse am Freitag in Schwerin. Wichtig sei vor allem die geplante Aufhebung des Kooperationsverbots, wodurch der Bund die Länder beim Ausbau der Ganztagsschulen unterstützen könne. Hesse hob auch den geplanten Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder hervor. «Das würde die Chancengleichheit deutlich erhöhen.»

von dpa

02. Februar 2018, 16:18 Uhr

Die in Aussicht gestellten Mittel für die Digitalisierung lobte Hesse als einen großen Schritt nach vorn, um die Schulen moderner zu machen. Die Kommunen seien auf eine Unterstützung des Bundes angewiesen, weil sie die Digitalisierung nicht allein leisten könnten. Deutliche Verbesserungen sieht Hesse auch bei den Hochschulen, weil der Bund in die Grundfinanzierung einsteigen wolle. «Mehr Geld für BAföG und mehr Wohnheimplätze sind zwei Verhandlungsergebnisse, die gerade bei jungen Menschen Gehör finden dürften.»

Union und SPD haben sich in ihren GroKo-Gesprächen auf elf Milliarden Euro zusätzlich für Bildung und den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur in Deutschland geeinigt. Davon sollen zwei Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung geplant.