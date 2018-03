Forschung : Hesse: Forschungsland MV international sehenswert

Die Forschungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Einschätzung von Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) gut aufgestellt und international sehenswert. Ein wichtiger Punkt sei es, das Forschungsland Mecklenburg-Vorpommern noch mehr in den Vordergrund zu stellen, um zu zeigen, was für tolle Forschung hier geleistet werde, sagte Hesse am Donnerstag in Greifswald.

22. März 2018, 12:25 Uhr

An der Universität Greifswald startete die Ministerin ihre zweitägige Forschungsreise zu den fünf Forschungsverbünden, die mit bis zu 25 Millionen Euro über das Exzellenzforschungsprogramm des Landes gefördert werden. Hesse bedauerte, dass die Forschungseinrichtungen im Land bei der milliardenschweren Exzellenzinitiative des Bundes bislang nicht mit Exzellenzclustern punkten konnten. Die Gründe dafür würden derzeit analysiert, sagte Hesse.