Landtag : Hesse: Programm für Demokratie und Toleranz anpassen

19.Okt.2017

Das 2006 aufgelegte Landesprogramm für Demokratie und Toleranz in Mecklenburg-Vorpommern soll nach den Vorstellungen von SPD, CDU und Linken den gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst und fortgeführt werden. Das haben die drei Fraktionen am Donnerstag im Landtag in Schwerin beantragt. Die SPD-Abgeordnete Susann Wippermann sagte, vor allem die große Zahl von Flüchtlingen habe zu einer Polarisierung in der Gesellschaft geführt. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sagte, das Landesprogramm solle breiter aufgestellt werden. Der Fokus sei sehr nach rechts gerichtet gewesen, aber auch von Linksextremisten gehe Gewalt aus. Der Linkspolitiker Peter Ritter als Mitautor des Landesprogrammes von 2006 wies darauf hin, dass sich das Programm von vornherein gegen Extremismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen richte.