Gesellschaft : Hesse: Wahlen und Europa Themen bei Schulprojekttag im Mai

von dpa

20. September 2018, 15:18 Uhr

Zum Europatag am 9. Mai kommenden Jahres soll es landesweit an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns einen Projekttag zur demokratischen Teilhabe geben. Das kündigte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Donnerstag beim Landeskongress zur politischen Bildung in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) an. Anlass sei die Wahl zum Europaparlament Ende Mai 2019, zu der parallel im Nordosten auch Kommunalwahlen und voraussichtlich die Volksbefragung zur Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre stattfänden. «Grundlage einer Wahlentscheidung sollte immer politische Bildung sein, die eben auch Kenntnisse über die Europäische Union vermittelt», betonte Hesse und warb für eine «positiven Grundhaltung gegenüber Europa».