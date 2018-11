Verbände : Hesse will Leistungssport zurück in Erfolgsspur verhelfen

Nach den jüngsten Debatten um den Fortbestand der Bundesleistungsstützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern sieht Sportministerin Birgit Hesse (SPD) den Sport wieder in ruhigerem Fahrwasser. Mit einer erhöhten Sportförderung und vier Millionen Euro zusätzlich aus dem Sportpakt verfügten die Verantwortlichen über gute Bedingungen für den Sport, erklärte Hesse am Samstag anlässlich des 21. Landessporttags in Güstrow. Im laufenden Jahr stelle das Land dem Sport Fördermittel in Höhe von insgesamt gut 14 Millionen Euro zur Verfügung.

Geld allein aber reiche nicht aus, um genügend Bundeskader zu entwickeln und so den dauerhaften Erhalt der Bundesstützpunkte zu sichern. Vieles hänge vom Engagement der Eltern, Trainer und Sportlern selbst ab, betonte die Ministerin. Wegen ausbleibender Erfolge standen einige Stützpunkte im Nordosten zeitweilig infrage.