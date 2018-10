Wahlen : Hessen: MV-Linke bescheinigt Linken hervorragendes Ergebnis

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Parteifreunden in Hessen ein hervorragendes Ergebnis bescheinigt. «Es zeigt, dass wir uns nicht nur immer stärker kommunal verankern, sondern auch in den Landtagen stärker wirken können. Die kluge und sachorientierte Politik der hessischen Linken zahlt sich aus - sie kann ab heute im Landtag noch wirkungsvoller im Interesse von sozialer Gerechtigkeit arbeiten», sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, am Sonntagabend.

von dpa

28. Oktober 2018, 19:14 Uhr

In einer gemeinsamen Erklärung betonte das Führungsduo der Nordost-Linken, Wenke Brüdgam und Torsten Koplin, dass ihre Partei für einen echten Politikwechsel bereit sei. Die herben Verluste von SPD und CDU seien hausgemacht. «Das Chaos der großen Koalition in Berlin breitet sich immer mehr auf andere Bundesländer aus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern bröckelt die jahrelang gepflegte Fassade», heißt es in der Mitteilung.

Die Linke in Hessen legte leicht zu und erzielte Hochrechnungen zufolge rund 6,5 Prozent. Das wäre ihr bisher bestes Ergebnis in dem Land.