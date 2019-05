Brände : Heulager in Sundhagen abgebrannt: hoher Sachschaden

von dpa

05. Mai 2019, 11:44 Uhr

Ein Lager mit etwa 500 Heuballen ist in Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zum Sonntag abgebrannt. Der Brand ereignete sich aus zunächst unbekannter Ursache im Ortsteil Gerdeswalde, wie die Polizei mitteilte. Demnach brannte die Halle in voller Ausdehnung. Verletzt wurde niemand. Einem Polizeisprecher zufolge könnten die Löscharbeiten noch den ganzen Sonntag andauern. Das Heu müsse auseinander gezogen werden, um alle Glutnester ablöschen zu können, hieß es. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 70 000 bis 80 000 Euro.