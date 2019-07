Arbeitsmarkt : Hilfe für arbeitslose Alleinerziehende bei Jobsuche

von dpa

Die Bundesagentur für Arbeit verstärkt ihre Bemühungen, arbeitslosen Alleinerziehenden den Weg in eine Anstellung zu ebnen. So seien in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern bis März etwa 2400 Betroffene in Fördermaßnahmen einbezogen gewesen. Das seien fünf Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Jahres 2018, teilte Margit Haupt-Koopmann mit, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel. Nach ihren Angaben sind im Nordosten aktuell 5265 Alleinerziehende - meist Frauen - als arbeitslos gemeldet. 40 Prozent davon gelten als langzeitarbeitslos. Angesichts der demografischen Entwicklung und des hohen Fachkräftebedarfs gelte es, alle Beschäftigungspotenziale zu nutzen. Alleinerziehende Arbeitslose benötigten jedoch passende Brücken in den Arbeitsmarkt, so Haupt-Koopmann.