Notfälle : Hilferufe aus dem Wald: 70-Jähriger nach zwei Tagen gefunden

Ein seit Freitag im Kreis Ludwigslust-Parchim vermisster 70-Jähriger ist am Sonntagabend in einem Wald gefunden worden.

Hagenow | Nachdem ein Hinweisgeber aus einem Waldstück nahe der Ortschaft Pogreß Hilferufe gehört hatte, hätten Polizisten den Mann im dichten Unterholz entdeckt, teilte die Polizei in Rostock mit. Er war stark dehydriert und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior war am Freitag im Bereich des Ortes Dümmer als vermisst gemeldet worden - etwa 14 Kilometer...

