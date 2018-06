Agrar : Himbeeren von der Küste: Saison ist eröffnet

Früher als in anderen Jahren sind in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Himbeeren reif. Während sie in Kleingärten weit verbreitet sind, gelten sie im gewerblichen Anbau als Sonderkulturen. Zu den großen Anbauern im Nordosten gehört der Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf bei Wismar, wo am Donnerstag die Himbeersaison feierlich eröffnet wird. Dazu wird Agrarminister Till Backhaus (SPD) erwartet. Inhaber Enno Glantz rechnet mit einem sehr guten Ertrag von den Sträuchern, die im Betriebsteil Hohen Wieschendorf auf 2,5 Hektar stehen, am Standort Delingsdorf bei Hamburg sogar auf 12 Hektar.

von dpa

21. Juni 2018, 10:06 Uhr

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat am Donnerstag auf dem Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf (Nordwestmecklenburg) die Himbeersaison für Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Wegen des sommerlichen Wetters in den vergangenen Wochen sind die Himbeeren früher reif als üblich. «Es zeichnet sich ab, dass 2018 ein gutes Himbeerjahr wird», sagte der Minister. Die Himbeere - in Mecklenburg-Vorpommern ein Nischenprodukt - steht der Erdbeere nach seinen Worten in nichts nach: Sie sei ebenso schmackhaft und mit reichlich gesunden Vitaminen ausgestattet. Der Anteil der Himbeeren aus Mecklenburg-Vorpommern am Verkauf in Deutschland betrage jedoch nicht einmal ein Prozent. Vier Betriebe im Land kultivieren diese pflegebedürftige und druckempfindliche Strauchbeere auf sechs Hektar.