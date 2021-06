Unfälle : Hirsch kollidiert mit zwei Autos: Warnung vor Wildgefahr

Gleich zwei Autos sind bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) am Donnerstag mit einem Hirsch kollidiert.

Hagenow | Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde ein Autofahrer dabei am Morgen verletzt. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Damhirsch überlebte den Unfall nicht. Die Bundesstraße zwischen Hagenow und Viez musste für die Bergung längere Zeit gesperrt werden. Die Polizei in Ludwigslust hatte erst am Mittwoch auf...

